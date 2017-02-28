В последнее время известная фигуристка Татьяна Навка демонстрирует свои успехи в занятиях йогой. Она выполняет сложные асаны, для которых требуется серьезная физическая подготовка. Сегодня звезда рассказала, что в этом ей помогает мама, Раиса Анатольевна.

«Вместе с мамой занимаемся йогой. Вот какая она у меня, восхищаюсь ей!!! Как говорится: Яблоко от яблони, далеко не падает!!! #геныпальцемнераздавишь», — написала Татьяна.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Фев 28 2017 в 1:19 PST

«Круто как! Я в свои 30 так немогу», «Уважаю людей, которые в любом возрасте готовы заниматься», «Ваша мама настоящая умница», — восхищены подписчики.

Мама Татьяны по профессии экономист, но на протяжении всей жизни дружна с физкультурой. В молодости она даже заслужила звание мастера спорта по спортивной гимнастике, пишет «Летидор».

Впрочем, не только мама фигуристки может похвастаться хорошей формой. Маленькая дочь Татьяны увлекается конным спортом. А супруг спортсменки, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, нередко сам занимается уборкой снега на территории своего дома.

Фото: starface.ru, instagram.com