В последнее время в России резко выросли продажи антидепрессантов. За четыре месяца россияне потратили около одного миллиарда рублей на психотропные препараты, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает агентство DSM Group, такой большой спрос на таблетки связан со многими факторами. Например, с повышением покупательной способности у жителей России, что позволяет им приобретать в аптеках препараты без рецепта врача, не являющиеся критически важными для здоровья.

По словам доцента кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Романа Сулейманова, сейчас стали гораздо доступнее услуги частных психиатров. Это подталкивает людей на мысли о том, что от всех болей, как физических, так и душевных можно с легкостью справиться, приняв соответствующие препараты.

«Если болит зуб, то нужно принять анальгетик, если душа — то антидепрессант. Еще одна из причин роста популярность таких лекарств заключается в том, что закрываются психиатрические больницы, и люди вынуждены сами покупать себе препараты через аптеки. Можно только приветствовать рост продаж антидепрессантов, потому что это значит, что обыватель станет добрее, веселее. Это качественные лекарства, особенного последнего поколения, а привыкание вызывают только некоторые из них», - заключил психолог.

Кроме того, рост потребления антидепрессантов может быть связан и с сезонностью. «Очень длинная зима всегда влияет на психику человека. В прошлом году осень закончилась крайне быстро, практически в октябре. С тех пор все ждали весну, а она так толком и не началась. Просто все очень сильно устали», - заявила Анна Карташова, руководитель Психологического центра.

Стоит отметить, что в период с января по апрель этого года спрос на успокоительные повысился на 11 %. Четверть рынка, как и в прошлом году, сохраняется за препаратом «Корвалол», а известная всем валериана наоборот показала спад продаж.

Фото: shutterstock.com