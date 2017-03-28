В СМИ появились сообщения о том, что Николай Носков попал в больницу в тяжелом состоянии. Ситуацию прокомментировала пресс-служба артиста:

«В настоящее время Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе.

Мы желаем Николаю Ивановичу скорейшего выздоровления и обещаем держать вас в курсе новостей».

Мы присоединяемся к представителям певца и желаем Николаю Носкову скорейшего выздоровления.

Фото: Global Look Press, nnoskov.ru