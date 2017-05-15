Сейчас у 46-летней звезды сериала «Саша+Маша» Елены Бирюковой есть все, о чем только можно мечтать: заботливый муж, двое детей и любимая работа. Однако 15 лет назад, из-за страшного диагноза, актриса могла потерять это навсегда.

«Я как-то пошла на прием к врачу-гинекологу. У меня ничего не болело, но решила сходить провериться. К тому моменту я больше года не проверялась. Когда мне сделали УЗИ, обнаружили кисту в яичнике. Врач сразу сказал: "50%, что это рак!"», — поделилась Елена с Sobesednik.ru.

Как рассказала актриса, она была очень напугана, но больше всего переживала за свою, тогда еще трехлетнюю, дочь Сашу, потому что она могла остаться без мамы. Все же Бирюкова взяла себя в руки и обратилась к другому врачу, который, к сожалению, сообщил еще одну ужасную новость. Оказалось, у артистки появилась новая опухоль на другом яичнике, она выросла с одного сантиметра до семи. Врач сказал: "С операцией медлить нельзя". Перед этим нужно было сдать массу анализов, провериться полностью! Ото всех переживаний я очень сильно похудела. Меня тогда просто не было».

Вскоре Елену прооперировали. К счастью, все прошло хорошо. Однако единственным, что до сих пор оставило неприятный осадок на душе артистки, стало отсутствие рядом ее второго мужа Алексея Литвина: «Мой муж уехал ставить спектакль! Мне было невероятно страшно! Я умоляла его приехать, отпроситься, сказать, что у жены операция... Он не приехал. После этого и началась наша история расставания, которая привела к разводу. Больше не хочу о нем говорить».

Несмотря на предательство Литвина, Бирюкова справилась с тяжелым жизненным периодом и вскоре встретила новую любовь в лице бизнесмена Ильи Хорошилова. Пять лет назад у пары родилась дочь Аглая.

Фото: east news.ru, global look press.com