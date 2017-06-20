В семье знаменитого скрипача-виртуоза и дирижера Владимира Спивакова — праздник: в это воскресенье, 18 июня, он выдал замуж среднюю дочь. Жених Татьяны Спиваковой — колоритный и загадочный Томас Маталу, о котором прессе известно не так много, как хотелось бы.

Молодые посетили ЗАГС, а затем отправились на традиционную прогулку по Воробьевым горам.

Закончили день в одном из московских ресторанов. На празднике собрались только самые близкие.

Отдельного внимания заслуживают наряды невесты. На церемонию венчания Татьяна надела белое кружевное платье Elie Saab. Яркая внешность и пышный венок из белых пионов отсылал к образу мексиканской художницы Фриды Кало. Доподлинно неизвестно, планировалось ли это сходство, но оно придало пикантности фотографиям.

Вечером невеста переоделась в другое платье, Alexander Wang, а розовые пионы сменили белые. Жених был одет скромно, но со вкусом: в брючный костюм с галстуком в тон.

Фото: instagram.com