Помните ли вы эту рекламу чипсов Pringles? Если да — заметили ли вы тогда, что в ней снимался Брэд Питт? Секс-символ только начинал становиться знаменитым, и деньги для него не были лишними.
В не слишком симпатичном пухлощеком парне из рекламы Burger King можно узнать Бена Аффлека. Сейчас он кажется нам намного более сексуальным. А вам?
А что за милый мальчик рекламирует диетические хлебцы? Уже тогда было понятно, что Лео все-таки дождется своего «Оскара»:
Фастфуд, против которого в наше время выступают приверженцы здоровой пищи, в разноевремя рекламировали Дэвид Бекхэм, Хайди Клум и Мэг Райан:
Дрю Бэрримор и Линдси Лохан тоже начинали с рекламы:
Рекламировать продукты питания не счел зазорным даже Джордж Клуни. Но он выбрал, пожалуй, самый элегантный из вариантов:
Фото: кадры из рекламных роликов на youtube.com