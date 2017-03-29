Юный Бен Аффлек выглядит совсем не таким сексуальным, каким мы привыкли его видеть

Помните ли вы эту рекламу чипсов Pringles? Если да — заметили ли вы тогда, что в ней снимался Брэд Питт? Секс-символ только начинал становиться знаменитым, и деньги для него не были лишними.

В не слишком симпатичном пухлощеком парне из рекламы Burger King можно узнать Бена Аффлека. Сейчас он кажется нам намного более сексуальным. А вам?

А что за милый мальчик рекламирует диетические хлебцы? Уже тогда было понятно, что Лео все-таки дождется своего «Оскара»:

Фастфуд, против которого в наше время выступают приверженцы здоровой пищи, в разноевремя рекламировали Дэвид Бекхэм, Хайди Клум и Мэг Райан:

Дрю Бэрримор и Линдси Лохан тоже начинали с рекламы:

Рекламировать продукты питания не счел зазорным даже Джордж Клуни. Но он выбрал, пожалуй, самый элегантный из вариантов:

Фото: кадры из рекламных роликов на youtube.com