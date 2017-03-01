Вчера и сегодня в Грозном высадился звездный десант. Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие российские модницы собрались в столице Чеченской республики по приглашению Рамзана и Айшат Кадыровых.

Весной прошлого года дочь главы республики всерьез занялась модой, возглавив Дом моды «Фирдаус», сегодня же состоится показ ее коллекции. Яна Рудковская влюблена в творения Айшат. «Мне посчастливилось увидеть первой коллекцию и готовить сам показ, ночь будет бессонной, но то что мы придумали будет новой яркой страницей в истории чеченской моды», — обещает она.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Фев 28 2017 в 7:41 PST

В честь грядущего мероприятия глава семейства устроил пир в лучших традициях гостеприимства.

Сегодня в Грозный прилетела Анна Хилькевич. А Ольга Бузова прибыла в столицу Чеченской республики заранее, чтобы вдоволь насладиться атмосферой города. Певица, дизайнер и телезвезда выбирает скромные наряды и покрывает голову в дань уважения к традициям местных. «Айшат, я представляю как ты сейчас переживаешь, но у меня нет ни капли сомнения, что все пройдет именно так, как ты задумала. То, с какой любовью и вниманием ты отнеслась к этому мероприятию не может не восхищать», — поддержала она коллегу.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 1 2017 в 2:41 PST

Фото: instagram.com