Немногим более часа назад в Москве прошел ураган. Порывы ветра достигали 22 м/сек., он повалил десятки деревьев и нарушил привычную жизнь москвичей. Пострадали и некоторые звезды.

Так, у основателя фитнес-сети World Class и подруги Ксении Собчак Ольги Слуцкер упавшее дерево повалило забор, о чем она сообщила в социальных сетях. «Ничего себе», — поддержала ее Ксения. «Оставила Родину без присмотра», — в шутку упрекнула ее Ольга: подруга сейчас находится в путешествии по Бутану.

Анастасия Волочкова и Дима Билан обеспокоены: ураган помешал их планам. «Какой ужас сотворил ураган!!!!!! Как же ехать? До вокзала бы добраться... Завтра наш спектакль "ЛЕДИ" в Воронеже», — переживает балерина. «Успею ли я на #mtv - воопроос!!!», — волнуется музыкант, передвигаясь по Рублевскому шоссе.

Ирину Дубцову и ее семью стихия застала дома.

Помимо прочего, на Кировоградской улице порыв сильного ветра вырвал остановку общественного транспорта и отбросил ее на пешеходов, в результате чего, по неофициальным данным, погиб мужчина. По крайней мере два человека попали в больницу из-за упавших в ближнем Подмосковье деревьев.

В прошлом году стихия принесла серьезный ущерб дому Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Штормовое предупреждение будет действовать до 7 утра 30 мая, передают СМИ. Будьте осторожны!

Фото: instagram.com