Вчера скончался великий поэт Евгений Евтушенко. Он ушел из жизни на 85 году жизни в США. Актеры, певцы и артисты публикуют любимые стихи и вспоминают встречи с поэтом.
Кристина Орбакайте написала, что для нее знакомство с поэтом было одним из самых дорогих моментов в жизни. «Во время моего перелёта произошло трагическое событие! Умер Евгений Евтушенко, мне посчастливилось быть с ним знакомой, слушать его, смеяться и разговаривать о разном. Ушёл поэт, а с ним эпоха», — написала она. Чуть позже она опубликовала одно из стихотворений.
Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы — как истории планет.
У каждой всё особое, своё, и нет планет, похожих на неё.
А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей самой неинтересностью своей.
У каждого — свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час, но это всё неведомо для нас.
И если умирает человек, с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой... Всё это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит всё равно!
Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали, в сущности, о них?
Что знаем мы про братьев, про друзей, что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего мы, зная всё, не знаем ничего.
Уходят люди... Их не возвратить. Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать.
Максим Галкин не стал ничего писать, а просто выложил видеозапись с Евтушенко.
Игорь Николаев признался, что потерял друга. «Сегодня чёрный день - умер великий русский поэт и просветитель, поэтический ориентир моей юности, а в последние годы мой товарищ и соавтор Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО. Пока мои мысли и эмоции не сформированы. Только - пустота. И его непрерывные четверостишия пульсируют в голове. Это - последнее выступление Поэта в Москве, на которое он меня пригласил. И вот я сижу в первом ряду, снимаю на телефон и не знаю, что это - в последний раз...», — подписал видео певец.
Валерия сожалеет, что не смогла поработать с поэтом. Но один из разговоров с ним запомнила на всю жизнь. «Горжусь, что мне посчастливилось с ним познакомиться во время проведения его юбилейного концерта в Юрмале. После моего выступления он подошёл ко мне за кулисами, и мы очень долго разговаривали. За час нашего общения я услышала не только замечательные истории из его жизни, но и множество теплых слов в свой адрес (они дорогого стоят) . Евгений Александрович предложил записать целый вокальный цикл на его стихи, но.. как-то не сложилось - не успели - время, расстояние, нас разделявшее и тд. Очень жалею, что не смогли осуществить эту идею. Светлая память великому русскому поэту! Его слово навсегда с нами», — написала Валерия.
Сергей Безруков написал, что впервые встретился с Евгением Евтушенко в 15 лет. Именно поэт разглядел в мальчике великого актера. «Когда-то, очень давно...в 1989 году...были съёмки фильма "Похороны Сталина"...Режиссёром был Евгений Александрович...было мне 15 лет...Я проходил пробы на главную роль...меня, правда, туда не утвердили, потому что я был слишком молод))) Но Евгений Александрович, который очень искренне хотел как-то поддержать меня, всё-равно дал мне маленькую роль)))...Это называется ГРУППОВКА) Это были мои первые шаги в кино)))) И я на всю жизнь запомнил ПРОРОЧЕСТВО ЕВТУШЕНКО, который назвал меня будущим Народным артистом...Я запомнил навсегда!) СПАСИБО!!! СПАСИБО ВАМ!!!!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!!!!!», — рассказал Безруков.
Ты большая в любви. Ты смелая. Я - робею на каждом шагу.
Я плохого тебе не сделаю, а хорошее вряд ли смогу.
Все мне кажется, будто бы по лесу без тропинки ведешь меня ты.
Мы в дремучих цветах до пояса. Не пойму я - что за цветы.
Не годятся все прежние навыки. Я не знаю, что делать и как.
Ты устала. Ты просишься на руки. Ты уже у меня на руках.
"Видишь, небо какое синее? Слышишь, птицы какие в лесу?
Ну так что же ты? Ну? Неси меня!" А куда я тебя понесу?.
Фото: instagram.com, globallookpress.com