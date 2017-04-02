Вчера скончался великий поэт Евгений Евтушенко. Он ушел из жизни на 85 году жизни в США. Актеры, певцы и артисты публикуют любимые стихи и вспоминают встречи с поэтом.

Кристина Орбакайте написала, что для нее знакомство с поэтом было одним из самых дорогих моментов в жизни. «Во время моего перелёта произошло трагическое событие! Умер Евгений Евтушенко, мне посчастливилось быть с ним знакомой, слушать его, смеяться и разговаривать о разном. Ушёл поэт, а с ним эпоха», — написала она. Чуть позже она опубликовала одно из стихотворений.

Максим Галкин не стал ничего писать, а просто выложил видеозапись с Евтушенко.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 1 2017 в 3:29 PDT

Игорь Николаев признался, что потерял друга. «Сегодня чёрный день - умер великий русский поэт и просветитель, поэтический ориентир моей юности, а в последние годы мой товарищ и соавтор Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО. Пока мои мысли и эмоции не сформированы. Только - пустота. И его непрерывные четверостишия пульсируют в голове. Это - последнее выступление Поэта в Москве, на которое он меня пригласил. И вот я сижу в первом ряду, снимаю на телефон и не знаю, что это - в последний раз...», — подписал видео певец.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Апр 1 2017 в 10:46 PDT

Валерия сожалеет, что не смогла поработать с поэтом. Но один из разговоров с ним запомнила на всю жизнь. «Горжусь, что мне посчастливилось с ним познакомиться во время проведения его юбилейного концерта в Юрмале. После моего выступления он подошёл ко мне за кулисами, и мы очень долго разговаривали. За час нашего общения я услышала не только замечательные истории из его жизни, но и множество теплых слов в свой адрес (они дорогого стоят) . Евгений Александрович предложил записать целый вокальный цикл на его стихи, но.. как-то не сложилось - не успели - время, расстояние, нас разделявшее и тд. Очень жалею, что не смогли осуществить эту идею. Светлая память великому русскому поэту! Его слово навсегда с нами», — написала Валерия.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)Апр 1 2017 в 2:05 PDT

Сергей Безруков написал, что впервые встретился с Евгением Евтушенко в 15 лет. Именно поэт разглядел в мальчике великого актера. «Когда-то, очень давно...в 1989 году...были съёмки фильма "Похороны Сталина"...Режиссёром был Евгений Александрович...было мне 15 лет...Я проходил пробы на главную роль...меня, правда, туда не утвердили, потому что я был слишком молод))) Но Евгений Александрович, который очень искренне хотел как-то поддержать меня, всё-равно дал мне маленькую роль)))...Это называется ГРУППОВКА) Это были мои первые шаги в кино)))) И я на всю жизнь запомнил ПРОРОЧЕСТВО ЕВТУШЕНКО, который назвал меня будущим Народным артистом...Я запомнил навсегда!) СПАСИБО!!! СПАСИБО ВАМ!!!!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!!!!!», — рассказал Безруков.

Фото: instagram.com, globallookpress.com