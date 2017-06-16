Военная драма, в которой главные роли исполнили Юлия Пересильд и Риналь Мухаметов, была награждена почетным призом «За честь, достоинство и преданность кинематографу» на открытии 28-го фестиваля «Кинотавр».

Помимо актерского состава фильма, на премьере были замечены Наина Ельцина, Людмила Нарусова, супруги Игорь Петренко и Кристина Бродская, Эммануил Виторган и Ирина Млодик, Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова, Александр Филиппенко, Елена Маликова, Марина Александрова, Леонид Ярмольник, Владимир Познер и другие.

Военная драма Павла Чухрая основана на повести Эфраима Савелы «Продай твою мать», которая рассказывает о любви еврейки и литовки во время Великой Отечественной войны. Максим, юноша из еврейской семьи, пережив ужасы фашистских лагерей смерти, возвращается в родной город, чтобы найти свою возлюбленную Лайму.

В российских кинотеатрах картину начнут показывать с 22 июня.

Фото: архивы пресс-служб