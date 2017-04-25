Накануне, 24 апреля, в Малом театре состоялся модный показ коллекции Анастасии Задориной сезона осень-зима 2017/2018. Оценить новую линию пришли многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых были Юлия Барановская, Катя Лель, Саша Савельева, Алика Смехова и другие.
В грядущем сезоне осень-зима 2017/2018 одним из главных цветов станет красный, который дизайнер представила в самых различных вариациях, украсив длинные платья в пол ручной вышивкой, воздушной сеткой, а также покрыв их экзотическими цветами, пайетками и кристаллами Swarovski.
Фото: Александра Погиба / passion.ru