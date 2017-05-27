У 48-летней супруги Олега Газманова — Марины — с недавних пор появилось новое увлечение — она делает первые шаги на танцевальном поприще. Аргентинское танго из просто хобби превратилось для Марины в настоящую страсть, а вчера состоялся ее первый турнир. Начинающая танцовщица блестяще выступила на одной из самых престижных танцплощадок Москвы и получила чемпионский титул. В отеле Ritz-Carlton прошел турнир, организованный танцевальным клубом Galla Dance, где и обучается жена Газманова.

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)Май 27 2017 в 2:40 PDT

После окончания турнира чемпионка в своем Instagram призналась партнеру в нежных чувствах: «Многообожаемый , многоуважаемый , мой преподаватель, учитель, партнер, друг, какое счастье знать тебя и танцевать с тобой. Мой мир стал ярче, многограннее, наполнение! Ты так любишь Аргентинское танго, так слышишь музыку, так чувствуешь своих учеников, столько в них вкладываешь сил, терпения и энергии. Браво, Сережа!».

Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)Май 25 2017 в 5:48 PDT

Кроме того, Марина поблагодарила супруга за понимание и принятие ее нового увлечения.

Фото: instagram.com