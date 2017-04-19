Нельзя недооценмить тот вклад, который сделала 41-летняя Виктория Бекхэм в современную культуру Великобритании. Именно поэтому бывшая участница поп-группы Spice Girls, а ныне дизайнер собственного модного бренда Виктория Бекхэм была удостоена чести получить Орден Британской империи.

В своем Instagram многодетная мать и преуспевающая бизнесвумен опубликовала фото, на котором ее друг принц Уильям аккуратно прикалывает награду к ее груди.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)Апр 19 2017 в 8:54 PDT

Для церемонии награждения, которая проходила в Букингемском дворце, Виктория выбрала скромное платье прямого кроя и классические лодочки. Платок, повторяющий их цвет, она элегантно повязала на ручку сумочки.

В этот важный день миссис Бекхэм сопровождал супруг, футболист Дэвид Бекхэм, и ее родители.

«Для меня огромная честь оказаться сегодня в числе приглашенных в Букингемский дворец. Я горжусь, что я британка, польщена и смущена тем, что получила эту награду от герцога Кембриджского», — цитирует ее слова BBC.

Фото: instagram.com, globallookpress.com