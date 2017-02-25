Популярная спортсменка Татьяна Навка рассказала подписчикам, что не может отказаться от лошадей

Татьяна Навка опубликовала в Instagram новый снимок. Она с дочкой Надей побывала на ипподроме. По словам самой Татьяны, она очень любит лошадей, однако ей каждый раз приходится рисковать здоровьем ради прогулки верхом.

«Обожаю!!!! Несмотря на то, что к моему несчастью, у меня аллергия на лошадей, не могу отказаться от такого удовольствия!!!» — написала она в блоге.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Фев 25 2017 в 2:50 PST

Вместе с собой на ипподром Навка взяла младшую дочку Надю. Девочка покаталась на пони. Мама приучает Надю Пескову к спорту уже давно: поставила ее на коньки и учит плавать.

Фото: instagram.com, globallookpress.com