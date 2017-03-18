Татьяна и Ольга Арнтгольц выбрали одну профессию, и каждая смогла стать знаменитой. Сегодня сестры отмечают 35-летие. Мы решили вспомнить их творческий путь и узнать, что их ждет. Девочки родились с разницей в 20 минут. Первой на свет появилась Татьяна, а затем Ольга.

Девочки с детства знали, что такое сцена, так как их отец — актер. Они решили поступать в Щепкинское училище и обеих приняли. Ольга и Татьяна всегда мечтали сыграть вместе. Однако первой роль получила старшая: Татьяну пригласили в в молодёжный сериал «Простые истины» (куда позже позвали и Ольгу). Но Ольга тоже не отставала, и вскоре получила свою главную роль в сериале «Трое против всех».

Смогли сестры и заменить друг друга. Когда Татьяна отказалась от дальнейшего участия в шоу «Ледниковый период» из-за беременности, на лед вышла Ольга. Мечта сестер сниматься вместе сбылась. Вдвоем они появились в фильмах «Зачем тебе алиби?», «Глянец» и в сериале «Лапушки».

Личную жизнь сестер можно назвать похожей. Осенью 2008 года Татьяна вышла замуж за актёра Ивана Жидкова. После 6 лет совместной жизни пара подала на развод. У них растет дочь Мария. Супруги сумели сохранить теплые отношения ради дочки. Ольга Арнтгольц тоже пережила развод. Летом 2009 года Ольга Арнтгольц вышла замуж за Вахтанга Беридзе, у них родилась дочь Анна. Однако в 2015 году брак распался. А в декабре прошлого года у Ольги родился сын Аким от режиссера Дмитрия Петруня.

Мы решили узнать у портала in20years.com, как сестры будут выглядеть через 20 лет. Слева Татьяна, справа Ольга.

Фото: globallookpress.com, starface.ru