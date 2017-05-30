Сегодня, 30 мая, состоялась премьера клипа на песню «Хватит духу». Для 14-летнего музыканта Николая Батурина, сына продюсера Яны Рудковской, он стал дебютным. Эту песню юноша записал вместе с более опытным приятелем Владиславом Раммом, бывшим солистом популярной группы MBAND.

Стильный видеоряд ребятам помогала снимать мама Коли, она же занимается продюсированием молодых людей. Судя по другим успешным проектам Яны, этот тоже может претендовать на популярность.

В своем весьма юном возрасте Николай Батурин уже успел испробовать и другую профессию — долгое время парень всерьез увлекался футболом.

Фото: кадры из клипа