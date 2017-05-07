Сегодня мало кто говорит о Сергее Челобанове, а в 90-е годы, после дуэта с Примадонной, ему безоговорочно присвоили статус секс-символа. Сладкоголосый блондин с репутацией «плохого парня» пленил ни одно девичье сердце. И Алла Пугачева не устояла перед ним.

На днях Челобанов дал первое за долгое время интервью, в котором рассказал о своем романе со знаменитой певицей. «Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице была помада. Но не уверен, что помада Аллы — там присутствовала еще одна женщина. Еще помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу», — признался Челобанов в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

По словам Сергея, изначально он планировал только творческие взаимоотношения с Примадонной, но они переросли в близость. «Не было любви, она просто предложила поработать, услышав мой музыкальный материал. Но как-то постепенно, незаметно ни для меня, ни для нее, жизнь нас уложила в кроватки», — вспоминает он.

Пугачева была очень щедра по отношению к своему фавориту: за каждый концерт платила 500-600 долларов, подбирала одежду, подарила большую квартиру в Москве. Сергей уточняет, что его тогдашняя супруга знала о его отношениях со знаменитой певицей, но молчала. Она не комментировала и его периодические длительные отсутствия. «Алла звонила ей и говорила: "Не волнуйся, он со мной на гастролях, все хорошо», — рассказал музыкант.

Как утверждает сейчас Челобанов, он уверен, что мог бы стать законным супругом Аллы Борисовны: «Я уже и не вспомню, где сделал ей предложение — на банкете или в постели. Предложил, но не женился. Она мне сказала, мол, сначала вылечись от "пристрастия", а там посмотрим, помогала мне лечиться, возила к гипнотизерам разным. Но те сказали, что я не внушаемый».

Однако, спустя четыре года их взаимоотношений, на горизонте певицы появился Филипп Киркоров, что закономерно повлекло за собой распад творческого союза Пугачевой и Челобанова. Вернуться на большую сцену он рискнул через 16 лет, когда согласился принять участие в телепроекте «Ты суперстар». В 2015 году Сергей Челобанов женился на актрисе Евгении Гранде, год спустя супруга родила ему сына Александра.

Фото: globallookpress.com, schelobanov.ru