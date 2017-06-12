Сегодня наша страна отмечает День России. Многие посвящают этой дате посты в социальных сетях, и среди массы «флажков» мы заметили нестандартные поздравления звезд и решили поделиться ими с вами.

Например, 49-летняя актриса Алика Смехова восхитила подписчиков смелым декольте. «Я люблю свою страну тихо, без громкого пафоса и шума. Надеюсь что времена "вы там держитесь!" И "надо потерпеть "скоро почиют в бозе истории. Никогда не хотела бы жить в другой стране,но мечтаю что бы уровень и качество жизни у нас был высоким и достойным. Желаю процветания нашей стране и нам вместе с ней», — написала она.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)Июн 12 2017 в 3:58 PDT

Ее коллега Тарзан, он же Сергей Глушко, он же супруг Наташи Королевой, порадовал фолловеров откровенным снимком. «Бывал в местах, где ярче и теплее, но синева над Домом ближе и роднее.... Всех с ДНЕМ РОССИИ!!!!», — патриотично продекламировал он.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu)Июн 12 2017 в 4:21 PDT

Александр Буйнов совмещает День России и личный праздник: «С Днем России! Александр Буйнов младший сдал экзамены в Суворовское училище!». А Мария Кожевникова поделилась трогательным видеороликом, на котором ее сыновья поют гимн:

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Июн 12 2017 в 6:32 PDT

Эвелина Бледанс решила напомнить о главном богатстве России, опубликовав фото с Верой Сотниковой и Любовью Успенской: «С праздником! В России самые красивые женщины! И в этом никто и никогда нас не обойдет!»

Анастасия Костенко блеснула красотой на фото с огромным медведем: «С Днем России, моя необъятная страна!!! Я безумно горда, что родилась на территории Великой Державы, среди контрастов нашей земли. Скажу честно, патриотические качества во мне зародились за ее пределами, во время представления моей страны на конкурсе "Мисс Мира". Хочу пожелать стойкости и выдержки во всем, развития во всех сферах и укрепления своих позиций в Мире. Ну и конечно же, самого главного — мирного неба над нашим Государством!»

Алсу опубликовала свое патриотичное фото с флажками: «Я люблю тебя, РОССИЯ, Дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, Неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, Нет ни в чем тебе конца. Ты веками непонятна Чужеземным мудрецам».

Анастасия Волочкова тоже вспомнила свое славное прошлое и опубликовала нежное фото в пачке на Красной Площади: «Дорогие друзья, с Днем России! Это такое счастье родиться, жить, творить в России и быть ее патриотом. Я побывала почти во всех уголках нашей Родины.. Восхититься красотой нашей русской природы! А сколько добрых и светлых людей мне посчастливилось повстречать! Я горжусь своей страной». С этой же фразой Татьяна Навка опубликовала фото с Романом Костомаровым.

Анна Хилькевич подошла к поздравлению творчески, сделав коллаж с символами нашей страны: «Хоть так получилось, что сейчас я нахожусь не в России, но я патриот. Я люблю Россию и ни за что не предам)) Люблю ее всей своей веселой душой. С праздником, друзья!!! Берегите и любите свою страну!».

Ольга Бузова устроила концерт в Санкт-Петербурге:

Николай Басков показал, как город готовится к главному концерту:

С праздником Великая и любимая Россия #яроссия Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июн 12 2017 в 6:32 PDT

Фото: instagram.com