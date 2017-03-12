В эти выходные (11-12 марта) Леонид Агутин поздравил дочку, муж Ксении Бородиной вспомнил о первой встречи с ней, а еще сразу несколько звезд сфотографировались с плюшевыми мишками. Об этом и многом другом читайте в нашем выпуске дайджеста

Анна Седокова показала уже очень большой беременный живот. Они с дочкой пошутили: «Не хотели тебе говорить... Но кажется у нас будет ... цыплёнок!». Анна Семенович прогулялась по лесу. «Как же спокойно в сосновом лесу, птички поют, воздух дурманит! Я так давно не гуляла на свежем воздухе, конечно московский ритм жизни слишком интенсивный, за суетой не замечаешь как проходит зима, потом лето и опять Новый год...» — посетовала телеведущая.

Дима Билан купил огромного плюшевого медведя. Кому — не написал. Анастасия Волочкова тоже нашла большого медвежонка, но не покупала, а просто танцевала с ним в ресторане. Также медвежонка, но поменьше, показал Максим Фадеев. «Любимый медведь. Память из детства. Ещё моя мама с ним играла», — подписал снимок продюсер.

Евгений Плющенко с сыном искали в море дельфинов:

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)Мар 12 2017 в 5:46 PDT

Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения: «Поленька, старшенькая моя, с Днём Рождения! 21 год - не шутка. Впрочем, вся твоя жизнь - не шутка, не игра, не предположение, а настоящая, умная, талантливая и красивая стезя. Ты не перестаёшь удивлять меня. Я горжусь тобой. Люблю тебя. Верю в твою звезду. Сегодня в концерте буду исполнять песню "Два сердца" для тебя, вспоминая те дни, когда ты собиралась появится на свет. Ты появилась. И вот уже 21 год даруешь мне счастье быть твоим отцом!».

Татьяна Навка купила дочке Наде первый автомобиль:

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Мар 12 2017 в 8:47 PDT

Курбан Омаров вспомнил, как встретил Ксению Бородину и нашел архивный снимок. «Ровно шесть лет назад я встретил эту девочку на премии Mtv (12.03.11) Я подколол ее по поводу ее наряда, она естественно ответила мне тем же, так мы и стали друзьями. Часто созванивались, встречались, болтали о том о сём. Единственное я тогда и не подозревал , что все, что я расскажу будет использовано против меня в совместной жизни))» — написал он.

Виктория Дайнеко сильно похудела. «Встала на весы... ммм. Вопрос. Как не имея возможности есть булки и прочие растипопа радости набрать нужные 3 кг?» — поинтересовалась она.

Фото: instagram.com