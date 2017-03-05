Ирина Дубцова показала семейную идиллию, а Сергей Шнуров удивил видеозаписью с котиком. Об этом и многом другом читайте в выпуске дайджеста за первые весенние выходные (4-5 марта)

Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие звезды записали клип к чемпионату мира по футболу 2018 года. Эмин показал своё детское фото.

Тина Канделаки не устояла и сорвалась с диеты.«Мой вчерашний стол... С каким же удовольствием я ела кукурузные лепёшки... Невероятно вкусно... Рука потянулась и к лобиани, но вовремя вернулась на место. Мчади+аджапсандали+ икра из бадриджан= 1 кг. Уже отрабатываю на дорожке»,— написала она.

А Татьяна Навка продолжает приучать дочку Надю к спорту. Теперь на очереди лыжи:

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Мар 5 2017 в 1:20 PST

Анфиса Чехова порассуждала о жизни. «Я тут подумала, что наши мысли, можно сравнить с лопатой! С её помощью можно посадить целый лес прекрасных деревьев, прорыть ходы в лучшую жизнь и каждый день откапывать невиданные клады. А можно закопать все самые светлые начинания и зарыть самые смелые мечты! Но большинство из нас, всё же, всю жизнь копаются этой лопатой в навозе, перелопачивая горы дерьма! Лопата-она всего лишь лопата! Куда её применить-наш выбор», — написала она.

Денис Кляр показал милое видео с дочкой:

Публикация от Dенис Клявер (@denisklyaver)Мар 4 2017 в 7:34 PST

Наталья подольская показала фото сына Артемия. А Сергей Лазарев намекнул, что скоро мы увидим его сына, решили подписчики. «Фотосессия... но я не в кадре... я сегодня наблюдатель ....)))», — написал он в блоге.

Звезды побывали на празднике у Аллы Борисовна. «НУ ВСЁ! АЛЛА ВЕСНУ РАЗРЕШИЛА! УРА!!!» — написал в блоге Игорь Николаев.

Но больше всех удивил нас Сергей Шнуров. Он опубликовал милое видео с котиком. Оказывается, и брутальные мужчины бывают нежными.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)Мар 5 2017 в 2:35 PST

Фото: instagram.com