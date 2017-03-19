Надежда Бабкина повеселилась с внуками. Она побывала в океанариуме и поучаствовала в квесте. «Вчера в Океанариуме отметили День рождения моего внука Георгия. Поиграли в пиратов. Ребята очень хороший интерактив придумали! Спасибо за отличное настроение! Ребята, вы - крутые!», — пишет она.
Ани Лорак показала видео с концерта и с репетиции.
Екатерина Андреева продолжает путешествовать. на этот раз у нее по плану дайвинг. «Идём на дело! Вечеринка с акулами была? Была! А теперь я решила к ним на завтрак спуститься. Посмотрим,чем они угощают», — шутит она. Анна Семенович сводила маму по магазинам.
Екатерина Волкова отвезда свою дочь в честь ее дня рождения в Париж. Главным местом для посещения, конечно же, стал Диснейленд. Но и других достопримечательностях актриса с семьей не забыла.
Анна Седокова выбрала себе новый имидж. «Стырить у ребёнка прическу - это бесценно», — пишет она.
Катя Гордон уже мечтает о еще одном ребенке, хотя после тяжелых родов прошел месяц. «Сегодня нам месяц... Чудесный месяц абсолютно другой новой жизни. Настоящей, глубокой жизни. Я мама двух сыновей и я хочу ещё... Эта безапелляционная Любовь как раз то, что нужно моей поэтической душе», — написала Гордон.
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