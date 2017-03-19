В эти выходные (18-19 марта) Стас Михайлов оказался в Сибири, Анна Седокова нашла новую прическу, а Полина Гагарина превратилась в мышку. Об этом и многом другом читайте и смотрите в нашем выпуске дайджеста

Надежда Бабкина повеселилась с внуками. Она побывала в океанариуме и поучаствовала в квесте. «Вчера в Океанариуме отметили День рождения моего внука Георгия. Поиграли в пиратов. Ребята очень хороший интерактив придумали! Спасибо за отличное настроение! Ребята, вы - крутые!», — пишет она.

Ани Лорак показала видео с концерта и с репетиции.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)Мар 18 2017 в 1:33 PDT

Екатерина Андреева продолжает путешествовать. на этот раз у нее по плану дайвинг. «Идём на дело! Вечеринка с акулами была? Была! А теперь я решила к ним на завтрак спуститься. Посмотрим,чем они угощают», — шутит она. Анна Семенович сводила маму по магазинам.

Екатерина Волкова отвезда свою дочь в честь ее дня рождения в Париж. Главным местом для посещения, конечно же, стал Диснейленд. Но и других достопримечательностях актриса с семьей не забыла.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)Мар 18 2017 в 2:31 PDT

Анна Седокова выбрала себе новый имидж. «Стырить у ребёнка прическу - это бесценно», — пишет она.

Катя Гордон уже мечтает о еще одном ребенке, хотя после тяжелых родов прошел месяц. «Сегодня нам месяц... Чудесный месяц абсолютно другой новой жизни. Настоящей, глубокой жизни. Я мама двух сыновей и я хочу ещё... Эта безапелляционная Любовь как раз то, что нужно моей поэтической душе», — написала Гордон.

Фото: instagram.com