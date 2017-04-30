В эти выходные (29-30 апреля) звезды взялись за лопаты, посетили спортивные стадионы и радовались весне. Подробности — в нашем дайджесте.

У Софи Кальчевой во время шоу в Воронеже произошел конфуз – певица провалилась в декорацию. К счастью, девушка отделалась легким испугом и это не помешало ей продолжить выступление.

Публикация от Софи! Кальчева (@sofikalcheva)Апр 29 2017 в 1:35 PDT

Елена Кулецкая купила новую машину. Ведущая прыгала от счастья. «Девушка пламенной наружности, порывистого характера и страстной души», — описала она свое новое транспортное средство, хотя подписчики приняли эти слова на счет хозяйки.

Татьяна Навка показала чудеса эквилибристики: спортсменка выложила видео, в котором балансирует, сидя на баскетбольном мяче.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Апр 29 2017 в 6:29 PDT

Алена Апина показала подросшую дочь. «Моя маленькая взрослая дочь! Моё надёжное плечо!», — описала певица Ксению. Подписчики отметили, что мама и дочь очень похожи.

Елизавета Боярская показала, как выглядит без макияжа. Сейчас актриса в Вашингтоше на гастролях, в свободное время ходит по музеям.

Ксения Бородина с подругами устроила дискотеку 90-х: «вспомнили Маликова, Руки вверх, акула, тату, вирус, Губина, гости из будущего, мальчишник, Иванушки, Никита, Света, Шура, рок острова И так далее».

Публикация от borodylia (@borodylia)Апр 29 2017 в 3:55 PDT

Вдохновившись хорошей погодой, Юлия Началова прогулялась по Патриаршим прудам. Наталья Подольская с мужем и сыном улетела отдыхать, не забыв выложить в Instagram селфи из самолета. У Виктории Дайнеко выдалась очень длинная рабочая суббота, а у Анны Хилькевич — семейные выходные в загородном доме отдыха.

Тина Канделаки посетила футбольный матч. А Юлианна Караулова побывала на «Формуле-1» в Сочи. «"Формула 1" чистый восторг и кайф! Абсолютная радость)) я дико довольная и слегка оглохшая», — написала она у себя в блоге.

Фото: instagram.com