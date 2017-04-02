Татьяна Навка поцеловалась с обезьянкой, а Мария Кожевникова показала подросших дочерей. Об этом и многом другом читайте в нашем дайджесте за выходные (1-2 апреля)

В эти выходные сразу две знаменитости отмечали день рождения. Сергею Лазареву 1 апреля исполнилось 34 года, а на следующий день Иосиф Пригожин отметил 48-летие. Ирина Дубцова написала Лазареву: «С днём рождения, друг! Вот настоящий человек! Люблю твою честность! Я даже люблю, как ты материшься, прикинь! Ваще люблю! Молодец! Будь здоров!».

Яна Рудковская написала Пригожину: «Мой дорогой друг! С Днём рождения! Ты -невероятный и фантастический друг! В наше смутное время это ценится на вес золота! Исполнения тебе всех твоих желаний! Я знаю точно, что в разведку мне есть с кем идти )) Йося, спасибо за дружбу, я всегда это ценила, ценю и буду ценить!». А сам Пригожин утром увидел подарок, который пришел к нему сам. «Вот это подарок на День рождения!Утром открываю дверь и тут @prigozhinaliza! Спасибо за доставленную радость в прямом и переносном смысле моим девочкам», — написал он о дочках в блоге.

Татьяна Навка сходила в цирк. Она написала, что все остались в восторге: и взрослые, и дети.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Апр 1 2017 в 9:52 PDT

Дима Билан показал, как проводит утро. «В свой сон стараюсь не пускать лишних, а вот утренний офис в постели - могу приоткрыть», — поделился он.

Забавный видеоролик сняли Тимати, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Похоже, репер больше не в ссоре с Киркоровым!

Публикация от Black Star (@timatiofficial)Апр 1 2017 в 12:17 PDT

Анфиса Чехова рассказала, о какой профессии мечтала: «В детстве, мы с подружкой хотели стать Стюардессами! Мечта не сбылась, но... в перелётах проходит половина моей жизни. Почти Стюардесса по имени Анфа, желает вам хороших полётов во сне и на яву». Мария Кожевникова показала сыновей-погодок Ивана и Максима.

Леонид Агутин соскучился по лету и показал отрывок из своего концерта с песней о самом теплом времени года.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)Апр 2 2017 в 3:32 PDT

Лиза Боярская показала снимок с лошадьми. «Встречаться с любимыми партнёрами всегда бесценно!!! Красавцы Кир и Граф. С Графом мы в прошлом годе славно поработали, освоили дамское седло!», — подписала она фотографию.

У Ольги Бузовой стостоялся первый сольный концерт.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 2 2017 в 5:27 PDT

Фото: instagram.com