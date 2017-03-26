Татьяна Навка отдала дочку Надю в спортивную гимнастику. «Главное батут! Я в детстве тоже ходила на гимнастику с условием, что призом будет батут. Действительно гены! Никогда не думала, что с 2х лет можно уже заниматься различными видами спорта как фигурное катание, лыжи, плавание, гимнастика и тд. И я сегодня абсолютно согласна с умеренно-ранним, здравым развитием детей», — пишет она в блоге.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Мар 25 2017 в 4:01 PDT

Наталья Подольская поздравила Владимира Преснякова-страшего с праздником: «Сегодня День Рождения у главы нашего семейства! У любимого Петровича! Дорогой наш папуля! Вы талантливый, добрый, чуткий, внимательный и с большим чувством юмора человек! Обожаю слушать Ваши истории! А еще обожаю наблюдать Ваши взаимоотношения с Тёмой ( которому на фото пол года ). Будьте здоровы и счастливы! И ждём сегодняшний праздник».

Настасья Самбурская показала свой обед и пообещала премьеру. «Скоро мы будем встречаться на TV по утрам и я научу вас готовить вкусные, быстрые и полезные завтраки! а пока можете посмотреть, что я ем», — удивила она.

Дима Билан рассказал о любви к животным. «С животными - это отдельная тема для меня всегда!) все жду, когда уже через пару десятков лет искусственный разум просчитает алгоритмы и мы поймём, о чем говорят животные, деревья!! А это случится, рано или поздно! Точно! Вот тогда "запляшет" человек по-иному. Все перевернётся с ног на голову! Фантастика??! Не думаю! Думаю, скорая реальность!!!» — решил певец.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)Мар 25 2017 в 3:40 PDT

Анфиса Чехова ответила Владимиру Познеру. «Однажды Познер, в одном интервью, сказал, что не считает меня талантливой и профессиональной личностью. Услышать такие слова от телевизионного мэтра было обидно, особенно учитывая, что он не знает меня лично. В такой ситуации, когда кто-то авторитетный не признает твоих талантов, и результаты твоего труда кажутся ему сомнительными, есть несколько вариантов: 1) посмотреть на себя его глазами, усомниться в себе и подорвать свою самооценку на мине его жёсткой критики. 2) Обидеться, оскорбиться, возненавидеть человека, усомнившегося в твоих достоинствах, броситься отчаянно защищаться, или доказывать обратное! И есть третий путь, по которому пошла я: Позволить человеку ошибаться! Согласиться с тем, что он не обязан видеть тебя с лучшей стороны, не обязан вообще углубляться и узнавать тебя, не обязан любить, восхищаться и вообще что-то хорошее видеть в тебе! Он имеет право смотреть на тебя любыми глазами и судить о тебе через свою собственную призму или фильтр. И его мнение никак не умаляет свойств твоей уникальной личности! Захотелось написать вам об этом, что бы поддержать тех, в кого кто-то, очень значимый для них самих или окружающих, не верит! Возможно, когда-то у него будет возможность изменить своё мнение, а, возможно, до конца дней своих, он будет думать о вас так.... НО...Дайте возможность ему ошибаться! Никто и никогда не сможет дать объективную оценку вашего таланта! Все окружающие смотрят на нас через себя! И осуждают в нас то, что не могут позволить самому себе! Главное мерило ваших талантов, это то, что кого-то они делают счастливей! Даже, если этот кто-то всего лишь Вы сам!» — написала телеведущая.

Ольга Бузова показала видео из спальни. Она отмечает новый рубеж: 9 миллионов подписчиков в Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 25 2017 в 11:53 PDT

Фото: instagram.com