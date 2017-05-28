Минувшие выходные порадовали хорошей погодой, поэтому Екатерина Стриженова с супругом, Марат Башаров и другие известные актеры отправились на рыбалку.
Евгений Плющенко находится на гастролях в Японии, а в Instagram его сына Саши (ГномГномыча) появились видео с растяжкой будущей звезды фигурного катания.
Кроме того, мальчик принял участие в модных съемках, а помогла ему в этом Наталья Водянова.
Максим Виторган с супругой Ксенией Собчак находятся в Швейцарии, однако, это не мешает знаменитости хвастаться спортивными достижениями.
Упражнение "левитация", о котором пишет Виторган, наглядно изобразила и Екатерина Климова с сыновьями. А Валдис Пельш вновь прыгнул с парашютом, о чем оповестил своих фолловеров.
Спикер МИДа Мария Захарова рассказала, как пересекается любовь с работой и что из этого выходит.
А Екатерина Андреева поделилась с подписчиками кадрами выступления Диты фон Тиз.
Фото: instagram.com