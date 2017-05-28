Минувшие выходные порадовали хорошей погодой, поэтому Екатерина Стриженова с супругом, Марат Башаров и другие известные актеры отправились на рыбалку.

Евгений Плющенко находится на гастролях в Японии, а в Instagram его сына Саши (ГномГномыча) появились видео с растяжкой будущей звезды фигурного катания.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Май 28 2017 в 3:12 PDT

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Май 28 2017 в 8:18 PDT

Кроме того, мальчик принял участие в модных съемках, а помогла ему в этом Наталья Водянова.

Максим Виторган с супругой Ксенией Собчак находятся в Швейцарии, однако, это не мешает знаменитости хвастаться спортивными достижениями.

Упражнение "левитация", о котором пишет Виторган, наглядно изобразила и Екатерина Климова с сыновьями. А Валдис Пельш вновь прыгнул с парашютом, о чем оповестил своих фолловеров.

Спикер МИДа Мария Захарова рассказала, как пересекается любовь с работой и что из этого выходит.

Сегодня работа и праздник слились воедино - сотрудники Департамента информации и печати Анастасия Кудинова и Илья Ерофеев поженились. Так я узнала, чем дипломаты занимались на работе )))))) Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Май 27 2017 в 2:15 PDT

А Екатерина Андреева поделилась с подписчиками кадрами выступления Диты фон Тиз.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Май 27 2017 в 12:32 PDT

Фото: instagram.com