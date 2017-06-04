В воскресенье на стадионе ЦСКА завершились VIII Всемирные детские игры победителей, организатором которых выступил фонд «Подари жизнь». В мероприятии приняли участие многие российские знаменитости: Алексей Макаров, Мария Аронова, Динара Сафина, Ингеборга Дапкунайте, Валдис Пельш и другие.

Публикация от Алексей Макаров (@makarov_alexey_)Июн 2 2017 в 2:57 PDT

Артисты продюсерского центра Виктора Дробыша во главе со своим наставником отправились на гастроли в США. Кроме запланированного выступления в Barclays Center, звезды успели погулять по Нью-Йорку. Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Стас Пьеха, Настасья Самбурская, Зара, Слава и другие поделились фотографиями и видео.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)Июн 3 2017 в 8:43 PDT

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)Июн 3 2017 в 9:33 PDT

Елена Кулецкая собирается перезимовывать июнь, Катерина Шпица призывает лето мороженым из щавеля, а Екатерина и Александр Стриженовы вместе с Екатериной Вуличенко — самодельными коктейлями.

Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкуле встретились в Юрмале и пообщались.

Friends forever!!! #laimavaikule @maxgalkinru @alla_orfey Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Июн 3 2017 в 6:42 PDT

Ксения Собчак делится кадрами из путешествия по Грузии. Лена Темникова полетала с друзьями на вертолете в Турции, где они находятся на отдыхе, а Сергей Лазарев совершил велосипедную прогулку по Берлину. Ирина Пегова наслаждалась экспозицией Музея изобразительных искусств в Будапеште. Виктория Дайнеко посетила казино в Сочи.