В воскресенье на стадионе ЦСКА завершились VIII Всемирные детские игры победителей, организатором которых выступил фонд «Подари жизнь». В мероприятии приняли участие многие российские знаменитости: Алексей Макаров, Мария Аронова, Динара Сафина, Ингеборга Дапкунайте, Валдис Пельш и другие.
Артисты продюсерского центра Виктора Дробыша во главе со своим наставником отправились на гастроли в США. Кроме запланированного выступления в Barclays Center, звезды успели погулять по Нью-Йорку. Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Стас Пьеха, Настасья Самбурская, Зара, Слава и другие поделились фотографиями и видео.
Елена Кулецкая собирается перезимовывать июнь, Катерина Шпица призывает лето мороженым из щавеля, а Екатерина и Александр Стриженовы вместе с Екатериной Вуличенко — самодельными коктейлями.
Если лето не приходит, значит нужно его хорошенько позвать!вот мы и заманиваем лето, посредством приготовления летних коктейлей! между прочем, сделала своими руками, и получилось вкусно, Катюня @strizhenovae ( прекрасная семья Стриженова были первыми дегустаторами) не даст соврать!)) ну и делюсь рецептом, естественно: порезать щавель , клубнику, огурец небольшими кусочками, добавить мелиссы ( не резать, а рвать на кусочки) , все это помять ступкой, затем выжить половину лимона, добавить минеральной воды , немножко сахарного сиропа ( если кто-то не может без сладенького) и кубики льда, все перемешать и лимонад готов! Приятного аппетита! #hills #hillsmoscow #event#дети #moscow #каникулы#driveday #мастеркласс #праздник #instafood #москва #dinner #лето #ресторан #весело #танцы #спорт #кудапойти @hillsmoscow
Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкуле встретились в Юрмале и пообщались.
Ксения Собчак делится кадрами из путешествия по Грузии. Лена Темникова полетала с друзьями на вертолете в Турции, где они находятся на отдыхе, а Сергей Лазарев совершил велосипедную прогулку по Берлину. Ирина Пегова наслаждалась экспозицией Музея изобразительных искусств в Будапеште. Виктория Дайнеко посетила казино в Сочи.