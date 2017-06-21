44-летие Кирилла Сафонова, Рената Литвинова на обложке глянца, семейная фотография Евгения Цыганова... все это и не только — в нашем дайджесте

Во вторник, 20 июня, звезды не скупились на интересные фотографии в Instagram. Ирина Дубцова побывала на рыбалке и похвасталась завидным уловом: «Почти 25 кг рыбы сегодня». Рената Литвинова рассказала о спектакле «Северный ветер» и снялась для обложки глянцевого журнала.

Ольга Орлова поделилась откровенным фото с Николаем Басковым. А Олеся Судзиловская сделала селфи с Киркоровым на дне рождения Алены Буйновой, которая после праздника улетела в трехдневный отпуск с Александром Буйновым. Кирилл Сафонов отметил 44-й день рождения необычным снимком.

Алена Свиридова с Дарьей Поверенновой — работают. Они снялись в программе «Кто хочет стать миллионером» и с нетерпением ждут эфира.

Евгений Цыганов поделился семейным снимком.

Публикация от Цыганов (@tsyganovevgeniy)Июн 20 2017 в 2:30 PDT

Юлия Барановская, Ольга Кабо, Наталья Подольская и Анфиса Чехова тоже опубликовали трогательные фотографии с сыновьями.

Анастасия Стоцкая сходила с крошечкой дочкой в салон, а Анна Нетребко с сыном — в Эрмитаж. Игорь Николаев отдыхает с дочкой у моря: «Встреча Вероники с Юрмальской Русалкой (не путать с Копенгагенской!)))».

Фото: instagram.com