Старые фотографии и звезды в поисках лета: это и многое другое — в нашем дайджесте

Полина Гагарина пожаловалась на погоду в Москве: «Июнь.Достать чернил и плакать...Наверное, Пастернак бы написал сейчас так». Постройневшая Анна Семенович и вечно юная Ольга Кабо делятся первыми фотографиями из отпуска. Наталья Штурм продолжает хвастаться фигурой. А Анастасия Стоцкая похвасталась декольте: «В глаза смотри», — шутит она.

Ирина Дубцова и Эмин Агаларов решили записать новую песню. Сергей Лазарев и Дима Билан празднуют триумф: «Вот уже пятый день наш трек #ПростиМеня в топе #Itunes и #GooglePlay Поработали мы на славу!». Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко демонстрирует свою отличную форму:

С утра пораньше на ОФП ! А потом на лёд в @angelsofplushenko Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Июн 14 2017 в 1:30 PDT

Максим и Гарри Галкины шалят:

Бой с тенью Одной рукой снимал на iPad и светил телефоном а другой показывал, поэтому не все животные получились #гарригалкин #максимгалкин #театртеней #дети Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 14 2017 в 10:01 PDT

Семья Павлиашвили поздравила бабушку. Кети Топурия вспомнила, как два года назад появилась на свет ее дочка: «Rovno 2 goda nazad ty perevernula mou jizn ... ty sdelala menya "mamoi" ty sdelala menya shyastlivoi moya Livi Li Olivia spasibo shto vibrala menya ... nashu sem'u». Виктория Дайнеко тоже поделилась архивным снимком: «18 и самая счастливая неделя в Сочи. 2005».

Фото: instagram.com