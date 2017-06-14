Виктория Боня поддержала Ольгу Бузову жарким танцем, а Анфиса Чехова поделилась горячим «селфи» — все это и многое другое в нашем дайджесте

Звезды умеют удивлять! Светлана Бондарчук сделала стойку на голове. Анита Цой сменила имидж. Виктория Дайнеко переехала в новую квартиру. Лолита Милявская похвасталась талантами мужа:

Солистки группы «Серебро» поделились снимками из отпуска:

Публикация от SEREBRO (@serebro_official)Июн 13 2017 в 2:01 PDT

Филипп Киркоров опубликовал нежное фото с коллегой: «"Снова я тебя забываю" в прямом эфире летней игры "Что? Где? Когда?» вместе с Любовью Успенской».

Виктория Боня поддержала Ольгу Бузову горячим танцем:

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Июн 13 2017 в 6:56 PDT

Катя Лель поделилась рецептом любимого салата (нашинковать молодую капусту, ароматные розовые помидоры, огурцы, чеснок, лук, перчик и чуть соли и заправить хорошим маслом) и видеоролмком из зала:

Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777)Июн 13 2017 в 7:46 PDT

Ольга Бузова сделала совместное фото с мамой. Егор Кончаловский провел мини-экскурсию по своему дому:

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii)Июн 13 2017 в 4:56 PDT

Курбан Омаров показал нежное фото с дочерью: «В тот день она обняла меня очень сильно за шею. Ее напугал шум музыки и куча разрисованных клоунов. Сидела на моих рука и внимательно наблюдала за этими невиданными ранее существами. Ну, а я держал ее крепко и кайфовал. Чувство, когда твоя дочь обнимает тебя и верит в твою защиту не передать словами».

Анна Семенович отбыла в долгожданный отпуск. Семья Николаевых снова отправилась в Юрмалу:

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Июн 13 2017 в 6:32 PDT

Анна Хилькевич призналась: «Я не знаю, что было бы со мной, если бы у меня родился сын, но дочка это невозможное счастье». А Анфиса Чехова поделилась горячим «селфи».

Фото: instagram.com