Звезды умеют удивлять! Светлана Бондарчук сделала стойку на голове. Анита Цой сменила имидж. Виктория Дайнеко переехала в новую квартиру. Лолита Милявская похвасталась талантами мужа:
Дорогие мои, Спасибо за тёплые комментарии и сообщения! На любые интрижки лучше отвечать творчеством!!)) Представляю Вам первую операторскую работу моего мужа любимого @ivanovsport)!!! Купили в аэропорту Сиднея камеру и решили снять видео на ремикс песни "Ты моё море", сделанный замечательным диджеем Антонио @djantoniomusic! Скоро ремикс выложим в iTunes)! Желаю всем хорошего настроения и улыбок, независимо от погоды!!!) (Спасибо Австралийцам за берег океана на пляже Бонди бич)) Смотрите видео на моем канале - youtube.com/lolitamilyavskaya или по ссылке в профиле) Монтаж: Андрей Мираш @andreymirash Цветокоррекция: Дмитрий Сапачев @sapachevdmitriy #ТыМоёМоре
Солистки группы «Серебро» поделились снимками из отпуска:
Филипп Киркоров опубликовал нежное фото с коллегой: «"Снова я тебя забываю" в прямом эфире летней игры "Что? Где? Когда?» вместе с Любовью Успенской».
Виктория Боня поддержала Ольгу Бузову горячим танцем:
Катя Лель поделилась рецептом любимого салата (нашинковать молодую капусту, ароматные розовые помидоры, огурцы, чеснок, лук, перчик и чуть соли и заправить хорошим маслом) и видеоролмком из зала:
Ольга Бузова сделала совместное фото с мамой. Егор Кончаловский провел мини-экскурсию по своему дому:
Курбан Омаров показал нежное фото с дочерью: «В тот день она обняла меня очень сильно за шею. Ее напугал шум музыки и куча разрисованных клоунов. Сидела на моих рука и внимательно наблюдала за этими невиданными ранее существами. Ну, а я держал ее крепко и кайфовал. Чувство, когда твоя дочь обнимает тебя и верит в твою защиту не передать словами».
Анна Семенович отбыла в долгожданный отпуск. Семья Николаевых снова отправилась в Юрмалу:
Анна Хилькевич призналась: «Я не знаю, что было бы со мной, если бы у меня родился сын, но дочка это невозможное счастье». А Анфиса Чехова поделилась горячим «селфи».
Фото: instagram.com