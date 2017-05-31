Анна Нетребко похвасталась новй экстравагантной шляпкой и красивым мужем. Юлия Началова — букетом цветов: «Ой какой приятный сюрприз! Спасибо тебе». А Валерия — хозяйственным сыном: «Каждый день растения поливает на всем участке самостоятельно, даже не прошу об этом».
Виктория Боня показала новое фото дочери, а Лариса Гузеева — мамы. Сергей Лазарев — поделился забавной шуткой про сына:
Нюша и Дмитрий Хрусталев провели благотворительное мероприятие.
Кристина Орбакайте в восторге от Нью-Йорка:
Ольга Орлова посетила стоматолога, Денис Клявер — косметолога, а Максим Галкин рассказал о любви к себе:
Вот еду я и думаю. Как же это я в последнее время разынстаграмился, налайкался, обпостился весь. Ещё совсем недавно я с подозрением смотрел на мужиков, которые выставляли с завидной регулярностью свои селфи на всеобщее обозрение, и вот я уже выбираю ракурс для себя. И хотя до самых выдающихся представителей этого павлиньего царства мне ещё долго гарцевать, но вектор-то уже на лицо. Что я ещё не делал? Не снимал, что я ем, ну тут у меня особого пиетета к содержимому тарелки нет, а потому и оставлять в этой пусть и скоротечной истории свой рацион считаю совсем уж глупым. Не показал свой пресс? Были бы кубики, уже бы показал, разок, ну два. Хотя есть и такие певцы, что настаивают на наличии пресса в соцсетях каждый день, словно опасаясь амнезии у своих подписчиков. Может, и у меня кубики вытеснят шарики из головы. Но, слава Богу, в моем возрасте кубики появляются только у очень трудолюбивых людей, к которым я не отношусь. Но что я точно люблю, так это делиться положительным: приколами, настроением, непосредственностью детей, своими победами, любовью!Короче, почему я стал вести инстаграм. Во-первых, я купил себе смартфон, до этого телефон был допотопный. Во-вторых, это кратчайший путь при необходимости донести правду до людей, которые интересуются тем, что я делаю. В-третьих, и это самое главное, мне это очень НРАВИТСЯ, а так как, судя по откликам, это нравится ещё и многим из Вас, то это вдвойне КАЙФ, а значит надо продолжать!!! И если бы я прошлогодний сам себя осудил за эту весёлую публичность, то я бы себе прошлогоднему сказал: Отвянь, зануда! Не пробовал - не трынди! #максимгалкин
Екатерина Климова изобрела новый вид селфи: «Предлагаю !!!!! #селфи, сделанные в московских пробках называть не #себяшки, а #сАбяшки». Юлия Проскурякова прокатилась на метро.
Фото: instagram.com