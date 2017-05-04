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Ксения Собчак поделилась новой порцией впечатлений (картинки можно листать с помощью стрелочек справа и слева):
Сегодня были в невероятном месте-chokoku no mori (роща скульптур) обязательном для посещения.То ,что гида надо гнать,стало ясно ,когда он с сомнением в голосе спросил:"А вы что,любите современное искусство?Я туда русских не очень вожу". На поезде это 45 минут от Токио и точно стоит того. Садовые скульптуры 60х,мозаичная башня и даже свой маленький музей Пикассо(назовите мне хоть один приличный город где нет своего маленького музея Пикассо?:)) Этот парк произвел на нас гораздо большее впечатление ,чем чуть позже гора Фудзи,которая нам открылась без тумана,но и на открытках была хороша:))
Максим Виторган рассказал об архитектуре:
Вот это здание с иллюминаторами - мой ровесник. 1972 год. Это капсульное жильё. У такой архитектуры есть название - метаболизм. Деление клеток на клетки. Размер такой капсулы - клетки примерно 2 татами - 10 метров. Здесь есть кровать, кухня ( то есть, кухонька), душ, туалет, выстроенный бобинный(!) магнитофон и маленький телевизор. Самое занятное, что в совсем единичных экземплярах, жильё это продолжает функционировать. Снять такую капсулу на месяц можно аж за 700$. Япония, вообще, очень дорогая страна. Что не удивительно при средней зарплате под 5 тысяч $. Я, кстати, помню, как давно-давно по советскому тв в рубрике, типа, "их нравы" и "оскал капитализма" рассказывали про подобное жильё - издевательство толстосумов над рабочим человеком. А писатель Носов, если мне не изменяет память, описывал нечто подобное какой-то книге о Незнайке, который был даже на Луне, но так и не доехал до #токио #tokyo #мыпония #japan
Ирина Хакамада сейчас тоже в Японии, где она посетила могилу отца.
Фото: instagram.com