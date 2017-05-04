Секрет семейного счастья Кати Лель, дети Натальи Подольский и Игоря Николаева, нелюбимое упражнение Тины Канделаки. Все это и многое другое — в нашем дайджесте

Катя Лель назвала рецепт счастливого брака: «Как важно когда есть о чем поговорить, особенно в дороге…». Юля Топольницкая отпраздновала 300-й день свадьбы.

Анастасия Стоцкая готова к родам: «Поснимали с @mariglukhovaphoto Думаю что это уже Заключительная "пузатая» фотосессия #40недель».

Наталья Подольская показала фото с сыном: «Будни мамы». Полина Гагарина рассказала про дочь: «Не могу насмотреться и надышаться! Это безусловная бесконечная любовь! Спасибо, друзья, за ваши теплые поздравления!». Игорь Николаев продемонстрировал, как его дочь гуляет по Питеру: «В перерыве между съемками актриса #верониканиколаева вышла прогуляться по Невскому проспекту) Пока автографы никто не просит, но у нас все впереди!!!)))».

Яна Рудковская опубликовала романтичное фото из Парижа. А Ольга Бузова снова продемонстрировала свою «пятую точку»: «В Москве сегодня ветрено». Тина Канделаки показала самое нелюбимое упражнение:

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Май 2 2017 в 11:19 PDT

Ксения Собчак поделилась новой порцией впечатлений (картинки можно листать с помощью стрелочек справа и слева):

Максим Виторган рассказал об архитектуре:

Ирина Хакамада сейчас тоже в Японии, где она посетила могилу отца.

Фото: instagram.com