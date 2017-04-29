К Алле Довлатовой заглянула Лайма Вайкуле: «Пришла к нам с подарком - с новой песней "У меня есть ты". Очень добрая и красивая песня! Даже философская немного! Вдруг, понимаешь, что так здорово, когда у тебя есть тот, кого ты любишь, кто любит тебя! Как важно ценить того, с кем ты счастлив! И, конечно, уметь прощать!». Виталий Гогунский с женой сходили на шоу к Андрею Малахову: «С корабля на бал. Прекрасный эфир посвящён Александру Демьяненко».

Екатерина Волкова изобретает способы похудеть к лету без спорта. «Хороший день у меня сегодня! Светлый», — радуется Вера Брежнева.

Егор Кончаловский показал домашний уют: «Как прекрасны эти последние минутки сна перед неизбежным будильником, быстрым завтраком, сборами, забытыми тетрадями и дорогой в школу...А у кошки Сати кайф продолжится и будет вечным! Любимая дочка». Лена Перминова гордится малышкой-балериной, а Юля Проскурякова — умницей-дочкой:

«А вот это грехопадение у нас называется "мультик с едой". Практикуете?», — интересуется Тутта Ларсен. Стас Костюшкин показал, как дурачится с ребенком: «Отличный бебиситтер, плохому не научу . Обращайтесь».

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)Апр 28 2017 в 8:12 PDT

Анфиса Чехова рассказала о патриотическом воспитании сына:

Всё что вы хотели знать о Патриотизме, но боялись спросить Или "Кто, кто в Теремочке живёт? - Патриот!"#solik_video Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Апр 28 2017 в 11:29 PDT

Фото: instagram.com