Сын Яны Рудковской блеснул чувством стиля, дочь Кати Лель дебютировала в теннисе, Рената Литвинов и Сергей Шнуров показали, какими они были в 90-е годы. Это и многое другое смотрите в нашем дайджесте.

Дети Марии Кожевниковой побывали на хоккее: «Приехали болеть за деда». Катя Лель поделилась радостью: «Моя чемпионка!!! Первый раз на корте!!!». Эвелина Бледанс сходила с сыном на бокс. Кети Топурия блеснула красотой в зале.

Средний сын Яны Рудковской пробует себя в музыке и копирует стиль Джастина Бибера. Певица Жасмин опубликовала в блоге дочери милое видео с дочкой Татьяны Навки:

Публикация от Маргарита Шор (@margaritashor)Апр 19 2017 в 12:16 PDT

Лариса Гузеева показала семейное фото: «Мои девочки- Леля и Аня. Париж». Рената Литвинова показала, какой она была 25 лет назад, Сергей Шнуров тоже вспомнил славное прошлое: «1998 год. Приличный человек».

Анна Семенович наслаждается единением с природой. Арина Шарапова показала фото с подругами. Тутта Ларсен, подумывающая о ребенке, встретила старого друга: «Встретила тут особу царский кровей! Предвкушаю жуткое веселье! Сергей Зверев держит королевскую осанку!». Игорь Николаев тоже не отстает и щеголяет в рваных джинсах и косухе.

Ольга Бузова обновила стрижку: «Надоела зима и холод, хочется ярких красок и драйва, хочется хулиганить, чем мы сегодня и занялись. Освежили стрижку, увеличили асимметрию и добавили ярких красок». А Екатерина Волкова решила вернуться в брюнетку: «Лицо мужа, который голосовал за брюнетку».

Равшана Куркова напугала фанатов реалистичным гримом:

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana)Апр 19 2017 в 1:18 PDT

Фото: instagram.com