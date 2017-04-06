Ольга Орлова делает смешные селфи: готовится к поездке в Японию. Анфиса Чехова и Анна Калашникова показали фото из Парижа. Николай Басков и Сергей Лазарев похвастались лобстерами на обед.
Сергей Шнуров показал, каким он был в юности — с гитарой и в цветастой рубахе. Максим Фадеев примерил новый образ: «Как прекрасна моя новая шапочка "пирожника". Летний вариант». Валерия пожертвовала два своих платья на благотворительность.
Анна Нетребко сделала селфи, достойное появления в глянце. Светлана Бондарчук тоже блеснула красотой:
А Алла Довлатова стала жертвой мошенников: «Накануне праздника - 8 марта я заказала в интернет-магазине "Aromat-Original" - Духи для старшей дочери. Вообще Духи эти из дорогих, а в этом магазине они продавались с 70% скидкой. Меня это смутило и я, расчитывая на человеческую честность, спросила, настоящие ли они? Девушка меня заверила, что настоящие, просто идёт распродажа ну и т.п.... В общем подделка оказалась ужасная! Запах совсем другой, про несоответствия бутылки и коробочки. Друзья! Будьте осторожны! Все-таки, если дешевизна Вас настораживает, не покупайтесь на уловки мошенников!», — предупредила она.
Лена Темникова побывала с дочкой в бассейне. Эвелина Бледанс показала, как развлекалась с сыном на дне своего рождения:
Владимир Пресняков похвастался своим болтливым сынишкой:
У Леры Кудрявцевой появился шанс вернуть котика: «Операция " план перехват " #Фофавернись камеры у соседей засекли Фофу», — написала она, когда вернулась домой после блестящего выступления в гостях у Евгения Плющенко:
А Анна Седокова показала, как ее дочь греет собачку «в 24-градусный мороз»:
Фото: instagram.com