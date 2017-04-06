Звездные путешествия, поиски котика Леры Кудрявцевой, шикарная Анна Нетребко — все это и многое другое мы собрали в нашем дайджесте

Ольга Орлова делает смешные селфи: готовится к поездке в Японию. Анфиса Чехова и Анна Калашникова показали фото из Парижа. Николай Басков и Сергей Лазарев похвастались лобстерами на обед.

Сергей Шнуров показал, каким он был в юности — с гитарой и в цветастой рубахе. Максим Фадеев примерил новый образ: «Как прекрасна моя новая шапочка "пирожника". Летний вариант». Валерия пожертвовала два своих платья на благотворительность.

Анна Нетребко сделала селфи, достойное появления в глянце. Светлана Бондарчук тоже блеснула красотой:

Публикация от SB (@a030aa)Апр 5 2017 в 8:56 PDT

А Алла Довлатова стала жертвой мошенников: «Накануне праздника - 8 марта я заказала в интернет-магазине "Aromat-Original" - Духи для старшей дочери. Вообще Духи эти из дорогих, а в этом магазине они продавались с 70% скидкой. Меня это смутило и я, расчитывая на человеческую честность, спросила, настоящие ли они? Девушка меня заверила, что настоящие, просто идёт распродажа ну и т.п.... В общем подделка оказалась ужасная! Запах совсем другой, про несоответствия бутылки и коробочки. Друзья! Будьте осторожны! Все-таки, если дешевизна Вас настораживает, не покупайтесь на уловки мошенников!», — предупредила она.

Лена Темникова побывала с дочкой в бассейне. Эвелина Бледанс показала, как развлекалась с сыном на дне своего рождения:

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Апр 5 2017 в 8:56 PDT

Владимир Пресняков похвастался своим болтливым сынишкой:

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Апр 5 2017 в 2:44 PDT

У Леры Кудрявцевой появился шанс вернуть котика: «Операция " план перехват " #Фофавернись камеры у соседей засекли Фофу», — написала она, когда вернулась домой после блестящего выступления в гостях у Евгения Плющенко:

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Апр 5 2017 в 12:46 PDT

А Анна Седокова показала, как ее дочь греет собачку «в 24-градусный мороз»:

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Апр 5 2017 в 8:13 PDT

Фото: instagram.com