Восхитительный макияж Юлии Проскуряковой, перевоплощение Нонны Гришаевой, спорт и дети — все это и многое другое ищите в нашем дайджесте

Яна Поплавская показала фото из прошлого. Екатерина Вилкова продемонстрировала, как спят ее дети. Татьяна Навка похвасталась совместными занятиями йогой с дочкой. Алена Водонаева показала, как занимается спортом — дома, 4 раза в неделю вместо 3-х.

Поклонники пришли в восторг от нежного макияжа Юлии Проскуряковой. Нонна Гришаева примерила образ образом Екатерины Великой. Анна Шульгина показала, как она перевоплощалась во взрослых женщин, когда ей было 17: «Почему большинство артистов так боятся выходить за рамки своего комфорта? Я считаю, что каждый певец обязан быть, как минимум, хорошим актером (актер, конечно же, тоже должен чувствовать музыку, даже если нет голоса)! Меня не цепляют люди с шикарными голосами, но которые на сцене или у себя в клипах - бревна. Артист должен быть артистом на все 100000000% Меня шокирует, что многие молодые артисты это игнорируют, выпячивая все время лишь свои сиськи, надутые губы и стероидные банки. Когда тупые чики и недомальчики выйдут из моды?», — возмутилась она.

Наталья Ионова с мужем поздравили Валерия Сюткина с днем рождения. Юлия Высоцкая сходила с сыном в питерское кафе. Виктория Дайнеко показала, как нужно развлекаться в Париже:

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)Мар 31 2017 в 3:37 PDT

4-летний Саша Плющенко дал первое интервью как спортсмен и продемонстрировал явный прогресс:

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Мар 31 2017 в 8:33 PDT

А Сергей Лазарев уже начал отмечать день своего рождения:

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Мар 31 2017 в 12:18 PDT

Фото: instagram.com