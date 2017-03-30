Ольга Бузова показала, как выглядит женщина-мечта, Владимир Пресняков и Наталья Подольская зажгли на дне рождения — это и многое другое ищите в нашем дайджесте

Виктория Дайнеко поделилась радостью: ее песня Wrap it up стала первым упоминанием ее музыки за пределами России.

Анна Седокова и Алексей Воробьев показали, как начинается их утро. Ольга Бузова изобразила из себя идеальную женщину: «Глажу, готовлю, стираю и голова не болит #девочкамечта». Катя Лель опубликовала нежное фото с мужем: «Взаимопонимание, единение душ и сердец, по прошествии множества лет- это так важно и ценно для меня!!! А для вас? #катялель #любимыйсупруг #счастье #любовь #уважение».

Наталья Ионова показала, как выглядела Анастасия Шубская в детстве. Виктория Боня забрала у бывшего дочь и определила ее во французскую школу. Анна Хилькевич использует игры с дочерью вместо фена:

Когда вместо фена для волос можно просто поиграть с ребёнком))) Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Мар 29 2017 в 12:03 PDT

Татьяна Навка показала, как празднует День рождения Владимир Пресняков:

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Мар 29 2017 в 12:32 PDT

А он, в свою очередь, опубликовал домашнее видео:

Публикация от Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Мар 28 2017 в 2:36 PDT

Фото: instagram.com