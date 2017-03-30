Виктория Дайнеко поделилась радостью: ее песня Wrap it up стала первым упоминанием ее музыки за пределами России.
18 + Хорошая новость. Песня Wrap it up стала саундтреком для английского фильма, который выйдет этим летом. Это будет первое упоминание моей музыки за пределами России и мне очень приятно. В честь такой новости я смонтировала мини видео из клипа Бей Себя (2014), который снял невероятный @madelshin в главной роли с @whoiselijah . Кадры которого лучше всего характеризуют смысл моей любимой песни альбома V.
Анна Седокова и Алексей Воробьев показали, как начинается их утро. Ольга Бузова изобразила из себя идеальную женщину: «Глажу, готовлю, стираю и голова не болит #девочкамечта». Катя Лель опубликовала нежное фото с мужем: «Взаимопонимание, единение душ и сердец, по прошествии множества лет- это так важно и ценно для меня!!! А для вас? #катялель #любимыйсупруг #счастье #любовь #уважение».
Наталья Ионова показала, как выглядела Анастасия Шубская в детстве. Виктория Боня забрала у бывшего дочь и определила ее во французскую школу. Анна Хилькевич использует игры с дочерью вместо фена:
Татьяна Навка показала, как празднует День рождения Владимир Пресняков:
А он, в свою очередь, опубликовал домашнее видео:
Фото: instagram.com