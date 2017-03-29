Где звезды встречают весну, как выглядит подросшая дочки Юли Началовой, как муж поздравил Полину Гагарину — все это и многое другое читайте в нашем дайджесте

Ирина Дубцова показала, как встречает «весну». Екатерина Климова отправилась с детьми на Истру: «Как же здорово вырваться )))) хоть на пару дней». А Игорь Николаев похвастался погодой: «Баден-Баден. 28 марта 2017. +20 тепла. Всюду жизнь».

Дмитрий Исхаков показал, как поздравляли Полину Гагарину. Лариса Гузеева обратилась к своей дочери: «17 лет моей самой лучшей дочери в Мире! Спасибо, моя девочка, что выбрала меня! Живи! Твори! Радуйся! Будь здорова! Я рядом».

Дима Билан показал трогательное фото: «Нашёл весну для мамы». Юлия Началова показала фото взрослеющей дочери: «Моя любовь и моя жизнь». Анна Седокова примерила с дочкой очки: «Это чтобы лучше видеть ваши лайки, улыбки и поцелуи». Валерия показала, как музицирует с сыном:

Публикация от VALERIYA (@valeriya)Мар 28 2017 в 1:13 PDT

Алена Водонаева набила вчера другу татуировку на губе:

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)Мар 28 2017 в 4:51 PDT

А Анастасия Волочкова показала, как поживает ее котик:

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Мар 28 2017 в 12:31 PDT

Фото: instagram.com