Ирина Безрукова уезжает из дома, Максим Фадеев накормил худую Наталью Ионову, новое фото сына певицы Жасмин — это и многое другое читайте в нашем дайджесте

Ирина Безрукова затеяла переезд: «Смешанные чувства .. У меня сегодня очень непростой день.. Я 17 лет прожила в этом доме.. и вскоре перезжаю..Настал очень интимный момент... Я одна в этой квартире , и наедине со своей памятью.. Перебираю свой архив, то улыбаюсь , то плачу.. Но я должна ..Пожелайте мне сил..Душевных и физических.. Для меня это так важно , именно сегодня».

Стас Пьеха поздравил сына с днем рождения:

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)Мар 22 2017 в 7:08 PDT

Виктория Дайнеко прогулялась по Красной Площади, а Рената Литвинова — по крыше ГУМа. Нарядные Павел Воля и Ляйсан Утяшева «запилили лифтолук», а побрившийся налысо Дима Билн примерил шапку-ушанку.

Максим Фадеев накормил худую Наталью Ионову суперкалорийными сладостями. Лолита Мидявская похвасталась подарком поклонников на годовщину. А Наталья Подольская с сестрой поздравили маму с днем рождения.

Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Мар 22 2017 в 1:53 PDT

Жасмин опубликовала новое фото сына. Кристина Орбакайте показала, как она общается с дочкой на гастролях. Ксения Бородина с мужем верят в сказки: «Всем резко спать, а то сейчас бабайка придет».