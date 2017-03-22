Что Юлия Проскурякова думает о своем возрасте, как выглядят родители Софи Кальчевой — это и многое другое смотрите в нашем дайджесте

Ольга Бузова празднует успех на театральной сцене. Эвелина Бледанс встречает весну в Вене:

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Мар 21 2017 в 2:18 PDT

Вера Брежнева пожаловалась на усталость: «Окончание рабочего дня.. #никтонеустал пусть с 5.45 не сплю, зато классные сегодня съемки были», — написала она под фото. Нонна Гришаева весь вечер озвучивала мультики: «Ох, нелегкая эта работа-мультипликация... Всей творческой группе,терпения и удачи)) #фиксики #озвучание #мультипликация».

Софи Кальчева показала фото с родителями. Екатерина Стриженова рассказала о первой и единственной страничке Елены Малышевой в Instagram: @Malysheva.live. Ирина Безрукова показала своего песика: «Скучали ? ..Привет всем от малыша Оскара». Ляйсан Утяшева экспериментирует с прическами: «Это поразительно как же от прически меняются черты лица», — удивилась она. Юлия Проскурякова рассказала о своем отношении к возрасту:

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Мар 20 2017 в 4:00 PDT

Настасья Самбурская поздравила брата. Жасмин показала сыну прекрасные виды: «Со смотровой площадки крепости Нарын-Кала на город и Каспийское море». А Анна Седокова удивилась, как быстро выросла ее дочь: «Ой.. А в какой момент это произошло ? Она же только родилась».

Фото: instagram.com