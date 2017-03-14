Новая прическа Оксаны Федоровой, новые достижения Саши Плющенко — это и многое другое ищите в нашем дайджесте

Ирина Дубцова, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Ани Лорак, Зара и другие звезды поздравили Сергея Балдина с Днем Рождения. Сати Казанова рассказала, что будет праздновать Холи, один из самых древних и ярких праздников Индии, буйство красок и энергии.

Оксана Федорова отрезала челку. Анна Нетребко примерила самые забавные модные аксессуары Gucci, Dolce & Gabbana и других брендов. Анжелика Варум показала своего главного модного критика: «Очень ответственная должность. Каждый выход жильцов за пределы собственной квартиры должен быть согласован с дежурным по пальто! Нюха на посту. Всем хорошего дня». Наташа Ионова похвасталась обновкой. А Тина Канделаки сообщила, что у нее таки есть пупок.

Уважаемые неспящие по ночам и волнующиеся за мой пупок, будьте спокойны: он на месте без всякого фотошопа. Результаты систематичных и качественных тренировок куда более приятные и долговечные, нежели фотошоп, в котором вы все так прекрасно разбираетесь! Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Мар 13 2017 в 10:04 PDT

Евгений Плющенко показал, как его сын впервые поплыл.

Поплыл мой акулёнок сам ) 13.03.2017 Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Мар 13 2017 в 7:36 PDT

Маша Ивакова поздравила Антона Лаврентьева с выходом его первого сольного альбома «Мои путешествия». А мама Анастасии Волочковой поддержала дочь на премьере спектакля.

Фото: instagram.com