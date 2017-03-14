Ирина Дубцова, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Ани Лорак, Зара и другие звезды поздравили Сергея Балдина с Днем Рождения. Сати Казанова рассказала, что будет праздновать Холи, один из самых древних и ярких праздников Индии, буйство красок и энергии.
Оксана Федорова отрезала челку. Анна Нетребко примерила самые забавные модные аксессуары Gucci, Dolce & Gabbana и других брендов. Анжелика Варум показала своего главного модного критика: «Очень ответственная должность. Каждый выход жильцов за пределы собственной квартиры должен быть согласован с дежурным по пальто! Нюха на посту. Всем хорошего дня». Наташа Ионова похвасталась обновкой. А Тина Канделаки сообщила, что у нее таки есть пупок.
Евгений Плющенко показал, как его сын впервые поплыл.
Маша Ивакова поздравила Антона Лаврентьева с выходом его первого сольного альбома «Мои путешествия». А мама Анастасии Волочковой поддержала дочь на премьере спектакля.
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