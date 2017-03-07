Ольга Орлова отправилась в Париж. Анфиса Чехова — в Нью-Йорк. Юля Барановская побывала в Санкт-Петербурге. «Закат в родном городе. Теперь на поезд и домой) это были прекрасные полтора дня в Питере. Скоро расскажу зачем приезжала», — написала она.
Анастасия Волочкова показала, с кем она проводит очередной долгожданный отпуск: «Прекрасное морское путешествие с моими друзьями. Таиланд. Пхукет
Ирина Шейк попробовала необычную косметическую процедуру. Филипп Киркоров показал, как танцует Алла Пугачева.
ВЕСНА — КРАСНА АЛЛА — ПРЕКРАСНА! Вдохновила всех нас на великие дела, зарядила ещё на год добром, своей любовью и вдохновением!!! Дай Бог тебе здоровья и любви ещё на долгие годы и на долгие первые воскресенья весны!!! А это первое весеннее воскресенье в греческом стиле мы запомним надолго! @alla_orfey
Эвелина Бледанс занимается спортом с сыном.
Максим Виторган продемонстрировал свои упражнения на пресс.
Ольга Бузова картинно страдает от раны, которые нанес ей браслет Cartier на выступлении:
Многие пишут и беспокоятся обо мне из-за травмы во время выступления в Крокус Сити Холл! Родные мои, не стала писать об этом инциденте сразу, чтобы вас не расстраивать, но фото с повязкой уже во всем интернете. Никогда не думала, что браслет гвоздь от Cartier о котором я так долго мечтала, подведёт меня в самый не подходящий момент. Теперь у меня след на запястье на всю жизнь. Врач, который вчера делал перевязку, сказал, что до свадьбы заживёт! Слава Богу я пока туда не собираюсь. Какие ещё испытания мне приготовит сцена известно лишь только ей! Но я не сдамся, ведь #моилюдивсегдасомной #шрамикдляпоцелуев#поюдажесгвоздемвруке
Павел Воля показал фото с щеночками. А Яна Рудковская восхищается сыном и его подругой: «Наконец они встретились и это взаимная любовь с первого взгляда».
Иван Ургант поздравил с днем рождения свою жену, а Сати Казанова - маму.
Фото: instagram.com