Весенние танцы Аллы Пугачевой, подробности путешествия Анастасии Волочковой и многое другое — в нашем дайджесте

Ольга Орлова отправилась в Париж. Анфиса Чехова — в Нью-Йорк. Юля Барановская побывала в Санкт-Петербурге. «Закат в родном городе. Теперь на поезд и домой) это были прекрасные полтора дня в Питере. Скоро расскажу зачем приезжала», — написала она.

Анастасия Волочкова показала, с кем она проводит очередной долгожданный отпуск: «Прекрасное морское путешествие с моими друзьями. Таиланд. Пхукет

Ирина Шейк попробовала необычную косметическую процедуру. Филипп Киркоров показал, как танцует Алла Пугачева.

Эвелина Бледанс занимается спортом с сыном.

Утро понедельника начинаем с активностей. Долой жиры! Веснаааааа Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Мар 5 2017 в 10:45 PST

Максим Виторган продемонстрировал свои упражнения на пресс.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Мар 6 2017 в 8:26 PST

Ольга Бузова картинно страдает от раны, которые нанес ей браслет Cartier на выступлении:

Павел Воля показал фото с щеночками. А Яна Рудковская восхищается сыном и его подругой: «Наконец они встретились и это взаимная любовь с первого взгляда».

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Мар 6 2017 в 6:13 PST

Иван Ургант поздравил с днем рождения свою жену, а Сати Казанова - маму.

Фото: instagram.com