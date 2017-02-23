Андрей Малахов накормил звезд блинчиками, певица Жасмин решила худеть к лету, Иосиф Пригожин посвятил день семье. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Сегодня Андрей Малахов накормил блинами всю Москву, сообщила Тина Канделаки и приложила в качестве доказательства несколько фотографий. «Сколько мы с ним пережили... Гастролировали мы ярко... Есть что вспомнить. Звонить друг другу боимся, этот телефонный разговор может стать бесконечным, — призналась она. — Съела 3 блинчика. Сожалею». Анна Седокова показала свой отчет о мероприятии.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 22 2017 в 12:41 PST

Иосиф Пригожин съездил к теще не блины.

Стас Михайлов встретился с Валдисом Пельшем, а Стас Костюшкин — с Валерием Меладзе в Crocus City Hall.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)Фев 22 2017 в 8:06 PST

Певица Жасмин решила худеть к лету: «Лето не за горами!!! Стоит задуматься о красивых рельефах и тонкой талии! Кто поддержит мой спортивный марафон, под девизом "Нет предела совершенству!"?»

Ольга Кабо посетила Милан. «Визит в Милан был таким коротким, всего сутки, но пронзительным по впечатлениям) Постаралась успеть все, ну, и, конечно, совершить прогулку по знаменитым улицам с прекрасными, модными магазинами», — отчиталась она. А Лолита Милявская сездила одним днем в Китай.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Фев 22 2017 в 4:45 PST

Мария Кожевникова рассказала о первой любви ее сына: «Ивашка уже больше года предан только одной девочке, Марьяше. Причем настолько, что когда его спрашиваешь, что больше всего понравилось Ване на его празднике: лазерное шоу, трансформеры, животные, мыльные пузыри, машинки, космонавты, подарки... он отвечает: - МАРЬЯША. Учитесь, мужчины!!! Мама выбор сына полностью одобряет и должна отметить хороший вкус». Анна Хилькевич заметила увлечение мужчинами у своей дочери: «И так все время. Так что, если к вам подходит ребенок и что-то лепечет, а сзади подхожу я- не обращайте на меня внимания».

Ариадна Волочкова отправилась на аникулы к бабушке в Питер. Ксения Бородина поделилась милым снимком с Курбаном Омаровым.

Фото: instagram.com