Ирина Шейк — активный пользователь социальных сетей. Среди многочисленных фото со светских мероприятий и из профессиональных рабочих фотосессий иногда появляются снимки из личной жизни топ-модели, о которой она предпочитает не распространяться.

Подписчики Шейк были удивлены, увидев модель с подругами за столом, сервированным фарфоровой посудой и металлическими подстаканниками. «Russian night out with my 3 russian @anyaziourova @nadejdasavcova @ingarubenstein» («Русские ночные посиделки с моими тремя русскими» — прим.ред.), — подписала снимок знаменитость.

Публикация от irinashayk (@irinashayk)Июн 9 2017 в 6:58 PDT

В комментариях многие порадовались, что, несмотря на проживание за рубежом, Ирина Шейк помнит о своих русских корнях.

Напомним, Ирина Шейк — одна из «ангелов» Victoria’s Secret, а также считается одной из самых сексуальных моделей по версии models.com.

Фото: globallookpress.com, instagram.com