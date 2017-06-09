В это сложно поверить, но одна из самых экстравагантных современных актрис, Рената Литвинова, отметила 50-летие. В честь юбилейного года она поставила свою первую пьесу в МХТ имени Чехова. «Я добровольно полгода жизни подарила театру. Здесь все сложнее. Ничего нельзя вырезать, невозможно сделать еще дубль», — делится она впечатлениями.

Сама Рената тоже играет в постановке. «Однажды я решила, что сама могу написать свои роли, сама сыграть, сама снять и ни от кого не зависеть», — пояснила Литвинова глобальную смену рода деятельности. По ее мнению, она слишком долго к этому шла. «Всегда презирала быть артисткой. Нужно же подчиняться какому-то кретину. Талантливых режиссеров категорически мало, их мжно по пальцам сосчитать», — пожаловалась звезда Ивану Урганту, гостьей шоу которого стала сегодня.

Несмотря на внешнюю независимость, для Ренаты очент важно мнение Земфиры, которая весьма критична даже по отношению к ней. «Тебя слишком много, ты не даешь играть другим артистам», — сказала певица подруге после очередного прогона. И Литвинова уступила своей музе, несмотря на то, что это мнение не совпадало с мнением руководства театра.

Свою первую работу Рената поставила в форме философской сказки, действие происходит новогодней ночью. Купить билеты на ближайшие показы невозможно, призналась она.

Фото: instagram.com