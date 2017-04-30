Не так давно стало известно, что сестра Эвелины Бледанс имеет проблемы с законом. В 2016 году женщину задержали с поличным на российско-украинской границе – та пыталась провезти сильнодействующие психотропные препараты. Неделю назад суд вынес обвинительный приговор, Диану посадили на три года.

Племянница Эвелины, Даниэлла, в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» призналась, что очень хочет наладить отношения со знаменитой тётей. «Столько лет не общаться с тетей, а потом найти ее и быстро потерять… Элечка! Я тебя очень люблю! Мы все тебя любим, и мама тоже! Мы очень скучаем по тебе, дорожим тобой! Не обижайся на нас, мы этого не хотели!» В данный момент Даниэлла вместе с отцом собирается подавать на апелляцию, так как не верит в виновность матери.

Напомним, что Эвелина отказалась иметь что-то общее с сестрой, нарушившей закон. «Я с людьми, которые торгуют наркотиками, не хочу иметь ничего общего», — заявила тогда телеведущая.

Фото: instagram.com