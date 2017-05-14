Популярная российская исполнительница Зара поделилась со своими поклонниками приятной новостью. В своей Instagram певица рассказала, что стала крестной мамой очаровательной малышки Тэи. Родители девочки — близкие друзья артистки. Стало известно, что крещение прошло в церкви Святого Давида на горе Мтацминда в Тбилиси.

Публикация от Зара (@zara_music)Май 13 2017 в 8:21 PDT

«Большое событие - стала крёстной мамой маленькой Тэи, дочери моих друзей Ирины и Гурама. Пусть Господь хранит и Матерь Божия защищает своим святым Покровом нашу драгоценную девочку!» — подписала трогательный снимок Зара.

Подписчики знаменитости отметили, что певица светится от счастья, а ее глаза наполнены удивиительным светом. Все сошлись во мнении, что малышке очень повезло с такой крестной.

Напомним, что Зара является мамой двух сыновей. Несмотря на плотный рабочий график, певица старается максимум времени уделять общению с детьми.

Фото: instagram.com