Популярная российская исполнительница Зара поделилась со своими поклонниками приятной новостью. В своей Instagram певица рассказала, что стала крестной мамой очаровательной малышки Тэи. Родители девочки — близкие друзья артистки. Стало известно, что крещение прошло в церкви Святого Давида на горе Мтацминда в Тбилиси.
«Большое событие - стала крёстной мамой маленькой Тэи, дочери моих друзей Ирины и Гурама. Пусть Господь хранит и Матерь Божия защищает своим святым Покровом нашу драгоценную девочку!» — подписала трогательный снимок Зара.
Подписчики знаменитости отметили, что певица светится от счастья, а ее глаза наполнены удивиительным светом. Все сошлись во мнении, что малышке очень повезло с такой крестной.
Напомним, что Зара является мамой двух сыновей. Несмотря на плотный рабочий график, певица старается максимум времени уделять общению с детьми.
Фото: instagram.com