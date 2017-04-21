Вечеринка прошла в столичном баре Duran Bar, куда съехались героини MAXIM, верные читатели журнала и звезды российского шоу-бизнеса, среди которых были Татьяна Котова, Лукерья Ильяшенко, Ирена Понарошку, Алена Шишкова и другие.

Одной из главных гостей стала певица МакSим, которая в прошлом году была названа самой сексуальной женщиной России по версии мужского глянца. Артистка предстала перед камерами в черном облегающем платье, которое подчеркнуло ее стройную и подтянутую фигуру.

Вечер прошел в стиле знаменитого сериала «Спасатели Малибу»: сексуальные девушки в бикини, летние коктейли и музыка создали атмосферу настоящего пляжа. Ведущим мероприятия стал главный редактор MAXIM Александр Маленков, а развлекала гостей группа «Браво», исполнившая несколько своих самых громких хитов.

Фото: Александра Погиба / Passion.ru