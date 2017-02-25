Пелагея держит свою личную жизнь в строжайшем секрете. Однако недавно поклонников обрадовали новостью: она стала мамой девочки. Спустя месяц после родов певица уже впервые вышла на сцену ради своего старого друга.

В Москве прошел юбилейный концерт группы «Любэ». Николай Расторгуев пригласил Пелагею спеть с ним. Он лично объявил ее выход: «А сейчас на сцену выйдет молодая мама, певица Пелагея». Пелагея немного застеснялась и сразу призналась, что это не просто первый выход на сцену. «Ой, я сегодня первый раз вышла из дома», — засмеялась певица.

После юбилейного концерта Николая Расторгуева Публикация от Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) Фев 24 2017 в 11:34 PST

Вместе Николай и Пелагея спели песню «Конь». Поклонники не могли нарадоваться возвращению своего кумира. «Как мы скучали по Поле!!! Поля, ты лучшая и достойна миллионов, миллионов децибелов аплодисментов!», «Как же мы скучали по ней. Она все цветет и становится только прекрасней! А голос проникновенный и шикарный», — пишут фанаты в комментариях к видео с выступления.

Напомним, Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в прошлом году. А в январе этого года у них родилась дочка, которую назвали Таисией.

Фото: instagram.com, globallookpress.com