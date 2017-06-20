Вечеринка проходила в формате квеста, с помощью которого можно было испробовать на себе все возможности сервиса. Помимо этого звездным гостям, которыми стали Вера Брежнева, Надежда Ангарская, Мария Федрова, Ирина Астахова и другие, были предложены не менее интересные развлечения: примерить дизайнерские платья, самостоятельно сделать браслеты из живых цветов и декорировать воздушные шары.

Присутствующие также смогли насладиться коктейлями и мороженным, станцевать под летние сеты Елены Павельевой, а в завершении вечера увидеть яркое выступление Веры Брежневой, которая стала главной звездой вечеринки, исполнив свои самые громкие хиты и устроив жаркие танцы. Во время концерта певица успела сменить целых три наряда, каждый из которых подчеркнул стройную фигуру и роскошные формы артистки.

Фото: архивы пресс-службы