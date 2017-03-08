31-летняя актриса Настя Задорожная опубликовала в своем Instagram откровенное фото. ее огорчило поведение мужчин в Международный женский день. «Странная сегодня ситуация: мой телефон атакован поздравлениями девочек с девочковым праздником! Как будто каждая девочка волнуется за всех остальных, что вдруг никто не поздравит, хоть подружка поддержит. Мальчики-АТАС! Сегодня как НИКОГДА рвите 5-ю точку! Это ненормально! Чтоб благоухало через край! И СИЮ СЕКУНДУ! Прям неловко за мужиков ей богу», — разочарованно протянула она.

Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru)Мар 8 2017 в 4:43 PST

«Какая горячая штучка», «Стаська правильные слова», «Ой и правда, с самого утра 6:30 получаю сообщения и поздравления от подружек и просто знакомых теток.. это что такоЭ??? Мужики аууууу!», «Сегодня ж день солидарности Женщин))) поэтому с Праздником», «Мужики просто все у плиты стоят и полы моют за девочек, а девочки в телефонах сидят, праздником наслаждаются», — комментируют подписчики.

Секретами своей красоты Настя считает здоровый сон, баню и медовый массаж, скраб из кофейной гущи и танцы. Актрисе не впервой обнажаться перед камерой. Не так давно она приняла участие в съемке для журнала Maxim.

Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru)Янв 12 2017 в 1:36 PST

Фото: instagram.com